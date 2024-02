’Pollicino’ a Correggio

Doppio appuntamento per bambini e famiglie. Oggi alle 17 al teatro di Correggio la compagnia Artemis danza con "Pollicino", per la regia di Cinzia Pietribiasi. Una rivisitazione della fiaba che vede il piccolo protagonista e i suoi fratelli abbandonati in mezzo a un bosco, dovendo affrontare mille peripezie prima di potersi mettersi in salvo. Inoltre, oggi alle 11 e alle 16,30 al Novecento di Cavriago viene proposto "Jim e il pirata: l’isola del tesoro" della compagnia Pandemonium Teatro. In scena un attore che si prepara a raccontare la sua storia, intonando un canto di mare