Pollicino fa tappa a Cavriago . Peter Pan vola a Reggiolo

Diversi gli appuntamenti di teatro per bambini e famiglie in programma oggi nel Reggiano.

Al teatro Herberia di Rubiera alle 17 va in scena "Caro Lupo" di Drogheria Rebelot, una fiaba di luci, ombre, sagome e puppets con Miriam Costamagna, Andrea Lopez Nunes e Giacomo Occhi.

Al teatro San Prospero di via Guidelli a Reggio oggi ale 17 è in programma "Marcovaldo, ovvero le stagioni in città" di Italo Calvino, con Alessandra Sciancalepore e Leonardo Ventura, produzione di Arterie Teatro. Uno spettacolo frizzante, ricco di colori, gags divertenti, oggetti e tecniche teatrali, per parlare ai bambini dell’importanza di essere sempre.

Al Novecento di Cavriago oggi alle 11 e alle 16,30 c’è "Pollicino Show!", spettacolo che rilegge i temi classici della fiaba in chiave contemporanea combinando coreografie di danza, illustrazioni animate e una colonna sonora di grandi classici, per grandi e piccini.

All’auditorium di Reggiolo oggi alle 16 viene proposto "Peter Pan" con protagonisti due bambinoni cresciuti che non rinunciano alla mentalità infantile e al gioco. Adattamento teatrale di Elena Tirabassi, con Fortuna Russo, Matteo Bartoli, Elisa Donelli, Marco Rovacchi, Elena Tirabassi.

Al centro polivalente a Praticello di Gattatico oggi alle 16,30 va in scena "Lo spettacolo degli spettacoli" con varie esibizioni di giocoleria.

a.le.