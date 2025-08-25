Polo della Moda e nervi scoperti: "Massari rifarebbe tutto uguale? Sono parole da irresponsabile"

Reggio Emilia, 25 agosto 2025 – Non si è fatta attendere la replica delle opposizioni alle dichiarazioni del sindaco Marco Massari, pronunciate sabato sera durante un incontro a Festareggio. Il primo cittadino ha stilato un bilancio di questo primo anno di mandato, passando in rassegna vari temi che attraversano la città. Non ultimo il progetto a quanto pare naufragato del Polo della Moda, le vicende legate al maxi rogo dell’Inalca, ma anche i tagli del governo alla sanità e le conseguenti ripercussioni sui territori locali.

"Che faccia tosta" esordisce Alessandro Aragona, segretario provinciale e consigliere regionale di Fratelli d’Italia, che giudica questo primo anno come "disastroso, sotto ogni punto di vista". "Tutti i principali progetti per la città naufragati – continua – e non per cause esterne all’amministrazione, ma in larga parte proprio per sua incapacità comunicativa, gestionale e organizzativa. Nessuna visione di sviluppo futuro della città, né nelle linee programmatiche né nei successivi atti amministrativi, a partire dall’allocazione delle risorse finanziarie".

Aragona controbatte poi alle critiche mosse da Massari nei confronti del governo Meloni. "L’ennesima figuraccia. Tutti sanno, anche a sinistra, che con questo governo gli stanziamenti per il fondo sanitario nazionale hanno raggiunto il massimo storico in termini nominali. Al contrario non ci ricordiamo da Massari, medico prestato alla politica, grida di dolore quando i governi di centrosinistra tagliavano ferocemente la spesa sanitaria. O di recente, di fronte ai conti disastrosi della sanità regionale, sanati in parte con l’aumento dei ticket sanitari, un ulteriore balzello per le tasche delle famiglie più fragili".

"Ma non solo – rincara – se qualcosa si muove in questa città, è merito del governo. Sulla sicurezza, dove alle prime misure prese da Roma non si è accompagnato nessun intervento diretto della nostra giunta per ciò che poteva essere di sua competenza, a partire dalla polizia locale. O i cantieri, molti dei quali in avanzamento grazie alla eccezionale capacità del nostro governo, il migliore in Europa, a scaricare a terra i fondi del Pnrr".

A porre chiaramente l’accento sulla questione Polo della Moda è l’avvocato Giovanni Tarquini, consigliere comunale di Lista civica per Reggio Emilia. "È illogico sostenere che lui è ancora disponibile a riprendere in mano il progetto; è chiaro infatti che dopo il passo falso suo e della sua maggioranza questa eventualità non esiste per Max Mara – dice il civico, passando in rassegna le considerazioni del primo cittadino, suo sfidante alle ultime amministrative –. Non è vero che non c’è stato un lungo percorso urbanistico per il Comune; è da quando è stato eletto che l’assessorato, il consiglio comunale e le commissioni se ne sono occupate con intensità investendo, inutilmente, tempo e risorse".

"È da irresponsabile dire che ha fatto bene a ricevere in quel modo le lavoratrici e che lo rifarebbe; lui è il sindaco, non un esponente sindacale – puntualizza Tarquini –. I due nomi forse si assomigliano ma sono cose ben diverse, e spero che anche lui lo sappia. Dice poi che Max Mara non applica il contratto nazionale, che è comunque una scelta legittima, che si troverà una soluzione e che non spetta al Comune entrare in dispute sindacali. Bene – conclude – allora abbia il coraggio di ammettere che ci è entrato, che entrandoci ha fatto saltare una operazione importantissima per Reggio Emilia e che cercherà d’ora in poi di fare il sindaco. Dunque di occuparsi in modo concreto, semplice e fattivo dei problemi della città".