"Polo della moda, progetto vitale"

"Fondamentale dare il via libera al progetto del polo della Moda di MaxMara che sarà un investimento strategico di grande valore". A dirlo sono Giuseppe Pagliani, consigliere provinciale di Forza Italia, Mariarosaria Tedesco, membro del coordinamento comunale Fi e Luca Vezzani coordinatore cittadino Fi.

"La perdita delle Fiere di Reggio da parte delle amministrazioni pubbliche reggiane rappresenta un insuccesso devastante della sinistra reggiana, che ha una grave ricaduta per l’economia locale. Per come sono andate le cose, è fondamentale, giunti a questo punto, dare via libera al nuovo grande progetto del “Polo della moda” che realizzerà Max Mara, nell’area ex fiere, opportunità quest’ultima, straordinaria per il territorio, un investimento strategico di grande valore. Consideriamo l’impulso economico che genererà: la creazione di posti di lavoro, non solo all’interno del polo stesso, ma anche nelle attività connesse – trasporto, servizi, ristorazione – si tradurrà in un aumento del Pil e in un miglioramento tangibile della qualità di vita".

Infine, spiegano, "il polo realizzato da un’azienda reggiana di prestigio internazionale quale è Max Mara accrescerà l’attrattività del territorio, richiamando investimenti, talenti e centralità per Reggio, migliorando l’immagine della zona e incrementando il valore degli immobili. Questo importante investimento a fianco di Autostrada e Stazione Medio Padana consacrerà Reggio come una della città italiane ed europea protagoniste della moda, permettendo a chiunque nel mondo di identificarla per la creatività nelle confezioni, nello stile e nella moda. Sosteniamo con convinzione questo progetto".