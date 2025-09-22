"Polo Rosselli, tutta la viabilità è da rivedere"

Il nodo della viabilità cittadini stringe, secondo il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia a Reggio, in modo preoccupante sul nuovo polo scolastico di via Fratelli Rosselli: "Opera attesa per anni e nonostante l’importanza strategica la situazione presenta gravi problemi organizzativi". "Cantieri aperti – elencano i meloniani – mancanza di aree di sosta e un servizio di trasporto pubblico locale gestito da Seta, ancora insufficiente con conseguenti disagi per studenti, famiglie e lavoratori".

La zona, che è già di suo soggetta a traffico intenso, "non è stata adeguatamente attrezzata per gestire l’impatto del nuovo polo". Il gruppo riferisce di aver presentato un’interpellanza urgente a sindaco e giunta, chiedendo come intendano affrontare la cosa soprattutto in vista della stagione autunnale e invernale, "quando parcheggio e sosta potrebbero diventare ancora più problematici".

"A pochi giorni dall’inizio della scuola è inaccettabile che famiglie e studenti debbano affrontare autobus sovraffollati e ritardi continui, senza adeguate soluzioni di parcheggio – considera Mattia Marziani, consigliere comunale di Fratelli d’Italia –. Serve un cambio di passo immediato per garantire un servizio efficiente e una viabilità che non aggravi ulteriormente i quartieri".

Il gruppo consiliare sollecita "un piano concreto per la creazione di parcheggi funzionali, il miglioramento del trasporto pubblico richiesto varie volte in consiglio comunale, lo sviluppo di una mobilità sostenibile reale, non solo come slogan e un confronto con comunità e consulte territoriali per individuare soluzioni condivise". "Il polo scolastico, in quella determinata posizione, giusta o sbagliata che sia, è ormai una realtà per la città. L’amministrazione deve assumersene la responsabilità politica e agire rapidamente".