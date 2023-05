Polo scolastico a Coviolo "Bando nel lontano 2014 Poi è successo di tutto"

Roma non si costruisce in un giorno, ma nemmeno un nuovo polo scolastico da 4.734 metri quadrati ai tempi di: riforma delle Province; pandemia; guerra russo-ucraina; crisi energetica; carenza di materie prime. La risposta è dieci anni: tanto ci vorrà perché in via Fratelli Rosselli a Coviolo possano aprirsi le porte del nuovo istituto tecnico per geometri ’Angelo Secchi’. La gara d’appalto originaria era stata bandita nell’aprile del 2014 e la Provincia, che ieri ha organizzato un sopralluogo con dirigenti e studenti, punta a rendere disponibile l’intero complesso per l’anno scolastico ’24 - ’25. Oltre alla dirigente del Secchi Beatrice Menozzi, c’erano anche Barbara Ghiaroni del Motti e il direttore dell’azienda agraria dello Zanelli Daniele Galli: anche le due scuole che già oggi hanno sede in via Fratelli Rosselli fruiranno dei nuovi edifici, pensati - dicono presidente e vice della Provincia Giorgio Zanni ed Elena Carletti - "per liberare spazi importanti anche al polo scolastico di via Makallé, dove si recano ogni giorno 5.000 persone" (lì si trova oggi l’istituto geometri, ndr).

Zanni risale la linea del tempo: "Nel 2014 erano stati stanziati per l’appalto più di 11 milioni, ma pochi mesi dopo la riforma ridusse enormemente le risorse delle Province. Le procedure furono comunque mantenute in vita e nel 2019 vennero i finanziamenti". Il progetto è diviso in tre lotti e il primo e il secondo vennero assegnati in quell’anno rispettivamente a Sinergo Spa (6 milioni) e Sarep srl (3 milioni). Il 16 settembre fu posata la prima pietra, con una stima di fine lavori fissata il 21 maggio 2021. Ma le difficoltà dovevano ancora iniziare: "Con il Covid, il cantiere dovette fermarsi - prosegue Zanni - e poi riorganizzarsi per le nuove norme di sicurezza. Poi l’inflazione, la crisi di materie prime, quella energetica e in generale di tutta l’edilizia". Al termine previsto, era nata solo la struttura e nel 2022 le imprese si sono fermate di loro iniziativa. Il caro prezzi faceva più paura anche delle diffide provinciali. Poi la svolta: "I decreti ristoro hanno fatto ripartire il cantiere un paio di mesi fa, con un importo complessivo ben oltre i 15 milioni. Considerati anche i 450mila euro messi dalla Regione per il nuovo hub delle corriere e i fondi Pnrr per una palestra qui a 50 metri un investimento così non si vedeva dall’inaugurazione del Moro nel ’95".

Il primo lotto (1.422mq), dimensionato per 500 studenti, conterrà 14 aule, nove laboratori e un museo. Il secondo si unisce al suo vertice a formare una enorme ’L’, coprirà 1.369 mq con 17 aule e otto laboratori; il terzo, 2 milioni per Gr.An. Appalti Italia srl, creerà al loro fianco un’aula magna da 294 metri quadri per 270 posti. Di quest’ultima sono state gettate solo le fondamenta, mentre l’edificio di tre piani che conterrà 50 tra aule e laboratori è ormai eretto. Tuttavia è spoglio, i lavori sono ancora in fase strutturale (a seconda dei punti si sta lavorando ai massetti di sottofondo, agli intonaci o alle tramezzature interne) e per la Provincia i tassi di completamento sono 40% nella prima area e 60% nella seconda. Paolo Genta, curatore delprogetto, ha guidato il sopralluogo sul tetto: "Ci sarà un impianto fotovoltaico da 50kw e il suo fondo è in ’Coolroof’, per favorire il raffreddamento nei mesi più caldi". Egli stesso ha poi rassicurato Mariapia Pieracci e Cinzia Conti, rappresentanti dell’Ufficio scolastico territoriale: "Le pareti sono in cartongesso, per poi adeguarsi alle esigenze di capienza delle aule".

Tommaso Vezzani