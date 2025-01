"Polo scolastico e traffico"

"Nel cuore dell’ambito H – espone Stefano Aicardi, componente elettiva nonchè insegnante in pensione – c’è il Polo di via Makallè. In linea d’aria, un centinaio di metri fra la stazioncina ’Reggio via Fanti’ e l’indirizzo Moda del ’Nobili’. Mezzo chilometro, a piedi, per raggiungere il centro del ’Polo’ dalla stazioncina: discesa al sottopasso, agile risalita fino alla rotonda e ingresso nell’area recintata in 6/7 minuti. Incalcolabili invece i tempi in auto per i tratti di via Paterlini e via Makallè, dove, agli orari ben noti, si hanno soste nelle rotonde e intasamenti. Sono oltre 5mila gli studenti, diverse centinaia gli adulti che ogni giorno in qualche modo entrano nel Polo’: è naturale che ci si rivolga a loro per ricercare soluzioni".