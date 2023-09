Polpette ’killer’, torna la paura. Un déjà-vu dopo l’incubo nel vecchio sgambatoio

Un boccone ‘killer’ è stato trovato a Scandiano in un parco adiacente alla nuova area sgambamento cani. Una donna l’ha raccolto, evitando gravi conseguenze per gli animali.

Si tratta di uno spago con alle estremità carne cruda e all’interno nascosti due chiodi.

E’ stato poi lanciato l’allarme sui social. "Occhi aperti a tutti i padroni di cani", scrive la donna che ha rinvenuto il pericoloso boccone lasciato fuori dallo sgambamento dedicato ai cani. Questo, tra l’altro, inaugurato lo scorso febbraio dal Comune nella zona della chiesa dei frati cappuccini.

Nella precedente e vicina area cani. nel passato, si erano già registrati ripetuti episodi simili come la scoperta di veleno per topi e polpette ‘killer’, anche con chiodi o pieni di viti. Alcuni cani avevano rischiato di morire e poi salvati dai proprietari grazie al loro tempestivo intervento e alle cure dei veterinari. Lo scorso autunno era deceduto Blues, un meticcio di quattro anni di Marco Mattioli.

"Il mio cane era stato avvelenato da un boccone – ricorda Mattioli –. Ora anche nelle vicinanze della nuova area è stato trovato da una ragazza un boccone, problema che ho segnalato all’Urp del Comune, ma sono necessari provvedimenti per garantire una maggiore sicurezza. Siamo preoccupati per questi episodi. E’ importante tutelare gli animali e scongiurare in futuro altre situazioni simili in questa zona, teatro di altri casi analoghi nell’altra area. Qualcuno continua quindi a lasciare queste ‘polpette’ a Scandiano".

Matteo Barca