Polstrada, l’allarme del Coisp: "Organici risicati, difficile potenziare i controlli"

Il Coisp (Coordinamento per l’indipendenza sindacale delle forze di polizia) lancia l’allarme relativo agli organici della Polizia stradale sul territorio della nostra provincia.

"Bene ha fatto il prefetto di Reggio, Iolanda Rolli, a presiedere nei giorni scorsi il Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica" e a chiedere un potenziamento delle attività di controllo notturne sulle strade. Ma c’è un problema, fa presente il segretario Fabio Boschi: gli organici.

"Si deve evidenziare che, nell’ottica di un coinvolgimento sinergico di tutte le forze in campo, si registra una non altrettanta corrispondenza del rafforzamento degli organici sia della Sezione di Polizia stradale di Reggio Emilia, sia nei suoi distaccamenti di Guastalla e di Castelnovo Monti".

"Il Coisp – si legge in una nota trasmessa dal segretario del sindacato – sottolinea come il personale cessato dal servizio per raggiunti limiti di età, nell’ultimo triennio non sia stato sostituito e come l’attività burocratica assorba numerose risorse".

In più, c’è l’autostrada: "Anche l’adesione ai servizi richiesti dal Centro Operativo Autostrade di Bologna sottrae pattuglie al controllo della viabilità ordinaria della provincia di Reggio. Insomma, almeno per la Polizia Stradale, tutto sembra andare nella direzione opposta in merito di incidentalità stradale rispetto alla recente direttiva del Gabinetto del Ministro dell’Interno a cui si è richiamato il locale Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica".

Per questo motivo, il Coisp lancia un appello ai vertici amministrativi e politici locali.

La speranza è che "si interrompa questa progressiva depauperazione di risorse e vengano adeguati gli organici in modo che le pattuglie operative su strada vengano implementate e non ridotte come di fatto sta succedendo".