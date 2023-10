Poltronesofà punta sul Regno Unito con 114 milioni di euro

Poltronesofà punta sul Regno Unito e mette sul piatto più di 99,38 milioni di sterline (114,18 milioni di euro) per il 100% della catena di negozi di divani ScS. Un’operazione che consente al gruppo fondato nel 1995 a Reggio Emilia di incrementare la propria rete di 100 nuovi punti vendita, che si sommano ai 167 magazzini italiani e ai 131 europei, di cui 106 in Francia, 15 in Belgio, 9 in Svizzera, 2 a Cipro e 1 a Malta. Poltronesofà, che prevede di chiudere l’operazione entro il primo trimestre del 2024, riconoscerà agli azionisti di ScS un corrispettivo di 270 penny per azione, compreso un dividendo di 10 penny, con un premio di circa il 66 per cento della chiusura in borsa dello scorso 23 ottobre a 169 penny, che sale al 67% rispetto alla media dei prezzi degli ultimi 3 mesi. Brillante la reazione del titolo, salito del 60% oltre 271 penny alla borsa di Londra, superando di qualche spicciolo l’offerta italiana. In ScS, fondata a Sunderland nel 1894 e attiva da oltre 125 anni, Poltronesofà ha individuato "molti valori e principi comuni".