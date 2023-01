Polveri sottili, Reggio seconda in regione per numero di sforamenti

In Emilia-Romagna sette capoluoghi su nove nel 2022 hanno sforato il tetto di giornate con livelli di Pm10 oltre i limiti. Modena è la peggiore con 75 sforamenti; Reggio segue con 65, mentre Ferrara ne ha contati 62.

Ma guardando al 2030, con i tetti previsti dalla nuova normativa europea, in prospettiva tutte le grandi città dell’Emilia-Romagna sarebbero fuorilegge, con Piacenza maglia nera.

E’ questo il quadro che emerge dal rapporto ‘Mal’Aria di città 2023’ di Legambiente.

L’analisi delle medie annuali delle Pm10 mostra in realtà come nessuna città in regione abbia superato il limite previsto dalla normativa vigente, spiega Legambiente. "Ma ciò non è sufficiente per garantire la salute dei cittadini", in virtù dei limiti previsti per il 2030.

A quella data, infatti, con i valori attuali "nessuna città capoluogo dell’Emilia-Romagna avrebbe rispettato la soglia di 20 microgrammi per metrocubo all’anno". E lo stesso discorso vale per le polveri ultrafini, le Pm2,5.

"Tutte le città avrebbero superato la soglia di 10 microgrammi per metro cubo di media annuale che entrerà in vigore nel 2030, con Piacenza che doppia il valore soglia con una media di 22 microgrammi nel 2022".

Secondo Legambiente, dunque, "da questi dati emerge un forte ritardo delle città emiliane e romagnole rispetto a quelli che saranno i parametri in vigore in Europa dal 2030".

Piacenza, ad esempio, dovrà ridurre il 55% delle concentrazioni di polveri ultrafini in sette anni per stare al passo con le regole europee. Sul fronte delle Pm10, invece, le città con i livelli migliori come Bologna, Forlì e Cesena dovranno ridurre le concentrazioni del 20%, mentre per gli altri capoluoghi lo sforzo dovrà essere maggiore: -39% a Modena, -38% a Reggio, -30% a Rimini.

Secondo gli ambientalisti, però, "la tendenza di decrescita dell’inquinamento è troppo lenta, esponendo le città a nuovi rischi sanitari e sanzioni. Il tasso medio annuale di riduzione delle concentrazioni a livello nazionale è, infatti, del solo 2% per le polveri sottili e del 3% per il biossido di azoto.