Reggio, alla Polveriera nasce il Bici Lab: la casa delle due ruote in città

Reggio Emilia, 23 gennaio 2023 – “Lo dico chiaro e tondo, preparatevi e allacciate le cinture: con questi soldi cambieremo la città”.

Il sindaco Luca Vecchi era entusiasta alla presentazione di uno dei primi progetti che il Comune finanzierà con i fondi del Pnrr: si tratta del ‘BiciLab’, il nuovo punto di riferimento urbano per tutto ciò che riguarda la bicicletta. Nascerà nel capannone più a nord dell’ex-polveriera, tra il parcheggio e viale Olimpia.

Il fiore all’occhiello del progetto guidato dall’architetto Marzia Zamboni sarà un binario che dividerà in due parti l’edificio per il lungo. Su di esso scorreranno le bici più belle della collezione di Giannetto Cimurri. Alle due estremità ci saranno dei box contenenti un punto ristoro, un’officina e degli spazi didattici; in mezzo un open space polifunzionale.

L’appalto sarà assegnato entro settembre, la durata prevista dei lavori è di 10-12 mesi. Vecchi ha spiegato che «Reggio ha ricevuto grazie al Pnrr 100 milioni, qui ne abbiamo impiegato solo uno. Ne approveremo molti altri quest’anno, da completare tutti entro il 2026”.

Nelle intenzioni dell’amministrazione, e dell’associazione Tuttinbici-Fiab che è tra i promotori, si tratta quindi di uno spazio multidisciplinare, coerente con gli obiettivi di Mandato amministrativo, del Piano urbano della mobilità sostenibile (Pums) e del Piano di Contrasto ai cambiamenti climatici, per incrementare l’efficacia e l’efficienza del sistema di mobilità, promuovere la sostenibilità energetica e ambientale, incentivare la sicurezza stradale.