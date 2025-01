Polveriera, furto nella notte al K-Lab. Serratura forzata: spariti cinque tablet

Il danno economico e materiale poteva essere più ingente, ma quello morale non si discute. Ieri notte dei ladri, ancora ignoti, si sono introdotti dentro ai locali della Polveriera.

"Sono entrati forzando la porta del negozio K-Lab, accanto a quella del locale – spiega Valerio Maramotti, presidente del Consorzio Romero che ha sede proprio alla Polveriera –. Non hanno rubato niente dal bar, sono rimasti nelle stanze accanto e hanno portato via due tablet e tre Ipad".

In quei locali si svolgono dei laboratori socio-occupazionali dedicati a ragazzi con fragilità. Per questo più che la serratura rotta e i dispositivi spariti (ma comunque assicurati), a bruciare è soprattutto il fatto che sia stata colpita un’attività di questo tipo. I ladri non hanno fatto in tempo a prendere altro, per fortuna.

"L’allarme è scattato subito e nel giro di dieci minuti sono arrivate le guardie giurate – conclude Maramotti –. Abbiamo presentato regolare denuncia. I locali sono dotati di un sistema di telecamere a videosorveglianza, il filmati sono stati consegnati alla polizia questa mattina (ieri mattina, ndr)".

