Pomeriggio a teatro per bimbi e famiglie

Numerosi gli appuntamenti del teatro per ragazzi e famiglie. Oggi alle 17 al teatro San Prospero, in via Guidelli a Reggio, va in scena "Il pupo e la capra (in una notte di temporale)" con Mario Mascitelli (che cura pure la regia) e Mario Aroldi. Tratto dal racconto di Yuiki Kimura, lo spettacolo rappresenta la storia di un’amicizia nata in maniera spontanea pur se generata da un equivoco. Durante un temporale due personaggi diversissimi tra loro (come un lupo e una capra) si troveranno a condividere storie al buio di una capanna, pensando, sia l’uno che l’altro, di appartenere alla stessa specie... Al teatro di Bagnolo alle 17 c’è "Teatro in Fabula", un percorso di ricerca, condivisione e gioco in cui nonni, nipoti genitori e figli sperimentano insieme il raccontare storie, creare personaggi, usare la voce, il corpo, le emozioni in uno spazio scenico. Portare un pigiama, biscotti e voglia di sorridere (informazioni: tel. 346-8466675). Alle 16 al teatro di Scandiano è in programma "Candido" del Teatro Due Mondi, con Tanja Horstmann, Angela Pezzi, Renato Valmori, regia di Alberto Grilli. Lo spettacolo segue i viaggi avventurosi di Candido, ne narra le fortune e le sfortune, farà conoscere l’amata Cunegonda, il filosofo Pangloss teorico del miglior mondo. Al tendone del Circo Madera, alla Corte Ospitale di via Fontana a Rubiera, oggi alle 18 "Hesperus, a dead live show" con Antonio Carcassi, Donatella Zaccagnino, Nicola Bertazzone, Luca Costazo, Roberto Sblattero, Silvia Laniado. Musica dal vivo, acrobatica, comicità e non-sense! Hesperus è un’esplosione di vitalità, una macchina del tempo che ci porta a ripercorrere l’esistenza dello spettacolo dal vivo: dalla nascita alla dipartita.

Info: 0522.621133, WhatsApp 328-2911077.

Antonio Lecci