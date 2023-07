Pomeriggio all’opera con l’Accademia di quartiere

L’accademia di Quartiere organizza il ‘Pomeriggio all’opera’ ad Albinea. Oggi, nella sala civica di via Morandi, alle 18 si terrà un concerto che avrà come protagonisti Isotta Violanti al flauto, il maestro Massimiliano di Pino al pianoforte e il tenore Mirko Matarazzo. Saranno eseguite musiche di Bach, Mozart, Vivaldi, Tosti e Rossini. L’ingresso costerà 20 euro per gli adulti e 10 per i ragazzi.

Il concerto è a sostegno dell’associazione Accademia di Quartiere che si batte per la liberazione dalle povertà educative.