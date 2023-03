Pomeriggio di letture per bambini

Doppio appuntamento con la lettura per bambini, oggi nelle biblioteche comunali di Reggio. Alla "San Pellegrino-Marco Gerra di via Rivoluzione d’Ottobre, alle 16,45 è in programma "Facciamo finta che…", letture e laboratorio per bambini dai cinque anni di età a cura della compagnia teatrale "I Fichi Verdi" (per informazioni e prenotazioni: tel. 0522-585616). Alla biblioteca Rosta Nuova di via Wybicki alle 16,45 c’è "E’ arrivata la primavera", con varie letture per bimbi dai tre anni di età, a cura dei volontari di Nati per Leggere e Nati per la Musica, con testi in tema con la stagione dei colori e della natura, appena iniziata (informazioni: tel. 0522-585636).