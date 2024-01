Pomeriggio di letture per bimbi e adulti

1Letture e narrazioni, oggi dalle 16,45 al centro internazionale Loris Malaguzzi, in viale Ramazzini a Reggio, con eventi dedicati ai bambini dai 3 anni. Si tratta di letture in collaborazione con la biblioteca Santa Croce con i volontari di NatiperLeggere e NatiperlaMusica. Per prenotazioni: tel. 0522-585600 (www.bibliotecapanizzi.it).

Sempre oggi, alla stessa ora ma allo Spazio Culturale Orologio, in via Massenet, sono in programma letture e narrazioni per bambini e adulti sul tema "Andando a Memoria", con i lettori dello Spazio Orologio (tel. 0522-585396).