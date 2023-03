Pomeriggio in discoteca

Dopo il successo delle prime due giornate, oggi dalle 16,30 al centro sociale Gattaglio "Gatto Azzurro", in via del Gattaglio a Regio, ritorna la discoteca della domenica pomeriggio, tanto in voga tra gli anni Sessanta e Novanta. Un pubblico vario, per età e gusti musicali, per quattro ore di sano divertimento, organizzato dalla Cooperativa Rigenera e dal Centro Sociale Gattaglio. Nella storica e vincente bocciofila del quartiere reggiano, si passa così attraverso i generi, tra disco, soul, funky, new wave e qualche altra cosa meno "impolverata".

Si balla e si ascolta musica da ballare in compagnia. Divertirsi diventa l’unica cosa che conta. In consolle Alessandro "Gando" Gandino. Ingresso gratuito.