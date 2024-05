Pompe idrauliche, il colosso Udor acquista l’inglese Hughes: "La gamma si completa, ne usciranno rafforzate entrambe le aziende"

L’impresa rubierese Udor ha acquisito l’azienda inglese Hughes. Il nuovo assetto consentirà un ulteriore rafforzamento nel settore delle pompe ad alta e altissima pressione. Una novità importante, ufficializzata ieri in una nota in cui si annuncia la novità. Per Marco Zanasi, presidente e Ceo di Udor, si tratta di un progetto "interamente industriale in quanto Hughes rappresenta il perfetto completamento di gamma per Udor la quale ora può vantare una serie di pompe da 1 a 500 hp con pressioni da 20 a 2800 bar. Le pompe Hughes a loro volta beneficeranno fortemente della capillare presenza di Udor nei principali mercati mondiali ed entrambi i brand otterranno un ulteriore rafforzamento". Udor è nata a Rubiera nel 1966: oggi è presente in più di 90 Paesi. Ha proprie filiali distributive in Usa, Cina, Brasile e Argentina. "Il completamento di questa acquisizione – si legge in un comunicato – conferma la visione e ambizione del gruppo Udor di continuare a ricoprire un ruolo da protagonista nel suo mercato mondiale di riferimento".

m. b.