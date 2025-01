Pompieropoli, fra calze e stupore . Lo spettacolo dei vigili del fuoco

È tornato, dopo qualche anno di assenza, con un grande successo, uno degli eventi di inizio anno più sentiti dai bambini reggiani e dai loro genitori. Al comando dei vigili del fuoco di via della Canalina, la Befana ha rallegrato il pomeriggio per più di trecento persone tra grandi e piccini; il momento di festa ha preso il via con ’Pompieropoli’, dove i bimbi si sono cimentati in un percorso per diventare "pompiere per un giorno"; a seguire, è andato in scena uno spettacolo di intrattenimento eseguito dal personale del comando, vestiti da elfi, babbi natale e altri personaggi, coniugando scenette divertenti a vere tecniche pompieristiche usate ogni giorno. Infine, il momento più atteso, ovvero l’arrivo della Befana che ha donato le classiche calze ai bimbi presenti mentre i genitori hanno potuto gustare gnocco fritto e vin brulè. Un evento gratuito e riuscitissimo che ancora una volta ha avvicinato i cittadini, in particolare i più piccoli, al mondo dei pompieri. Ma la Befana non si è limitata a via della Canalina; in sella alla sua magica scopa, la vecchietta ha fatto tappa, come ogni anno, anche al Cenacolo Francescano donando le calze ai bimbi seguiti dalle suore.

c. c.