Ponte del Pianello, il sit-in di Ferrari: "Strada essenziale per le frazioni"

di Settimo BaisiDetto e fatto: domenica mattina puntuale alle ore 10, nonostante l’intensa pioggia, l’imprenditore Piero Ferrari, residente a Sologno di Villa Minozzo e presidente della ditta Coesa con sede a Felina di Castelnovo Monti, come annunciato due giorni prima, era sul ponte del Pianello per rivendicare, da comune cittadino fuori da qualsiasi orientamento politico, il diritto alla viabilità. Motivo: richiesta di riapertura della strada provinciale Sp108 che collega i paesi d’oltre Secchia al centro servizi di Castelnovo Monti, ospedale compreso, anche se nel caso specifico va considerata l’area Mab Unesco dei gessi triassici.

La ‘protesta solitaria’ del geom. Ferrari, ricorda un po’ quella del compianto partigiano Paride Allegri (originario di Collagna) che 30 anni fa per difendere l’ambiente, partiva con cartelli da Reggio e a piedi raggiungeva il Valico del Cerreto. La gente lo osservava e, strada facendo, c’era sempre qualcuno che si aggregava, non era mai solo. La stessa cosa è capitata a Ferrari il quale, lungi dal voler coinvolgere altre persone, aveva capito che qualcosa stava circolando sui social e si era premunurato di informare le autorità competenti.

Ferrari è arrivato sul ponte Pianello dalla parte del territorio di Villa Minozzo con due grandi cartelli: "Strada provinciale 108 chiusa da oltre tre mesi e nessuno si degna di dire alla popolazione quando riaprirà. Vergogna!" e "Strade aperte e con adeguata manutenzione sono un diritto di chi vive in montagna. Dobbiamo aspettare il Giro d’Italia?".

"La mia non era una manifestazione pubblica e non volevo assolutamente renderla tale – spiega Ferrari –. Era un atto di protesta individuale che, in questa situazione di disagio, mi sentivo di esprimere interpretando il pensiero di molti concittadini della zona. La strada provinciale Sp108 è fondamentale per diverse frazioni dei comuni di Ventasso e Villa Minozzo: serve a chi va a lavorare, ai mezzi del trasporto scolastico e molto anche ai mezzi d’emergenza con riferimento all’ospedale Sant’Anna di Castelnovo Moni".

"È andato tutto bene, poco dopo le 11 me ne sono andato via – chiosa –. I carabinieri hanno preso atto, nessuna discussione. Vedremo nell’incontro di sabato cosa avrà da dire la Provincia".