Ponte del Po: cantieri in corso

Si prevedono nuovi disagi alla viabilità per lavori sul ponte del Po, tra Boretto e Viadana, per sistemare dei giunti di dilatazione che risultano essere ammalorati. Il cantiere dovrebbe aprire il 12 dicembre, con attività fino a giovedì 21. Il traffico si svolgerà a senso unico alternato, regolato da impianto semaforico, nei tratti di volta in volta impegnati dagli addetti per una lunghezza massima di 200 metri. Gli operatori saranno al lavoro ogni giorno tra le 9 e le 18. Il tratto interessato è quello compreso tra i chilometri 20+780 e 21+900 della Statale Castelnovese, sul versante lombardo dell’infrastruttura. Già di recente sono stati eseguiti altri interventi di sicurezza e manutenzione al ponte sul Po, con evidenti disagi al traffico, soprattutto nelle ore di punta, nel collegamento fra l’Emilia e la Lombardia.