Ponte del Po, si stacca una trave: falso allarme

Mobilitazione di vigili del fuoco, forze dell’ordine e tecnici, domenica mattina, dopo che alcuni passanti hanno notato una situazione anomala sotto il ponte del Po, tra Guastalla e Dosolo di Mantova. Proprio all’altezza del manufatto al confine tra le due province, nel tratto del letto del fiume, è stato segnalato il distacco di una grossa trave, progettata e installata per potenziare la struttura in generale e permettere una maggiore sicurezza, anche in caso di transito di mezzi pesanti. I vigili del fuoco di Guastalla con i carabinieri, raggiunti poco dopo anche dalle pattuglie della polizia locale, hanno effettivamente verificato che c’era stato il distacco dalla parete laterale del ponte, al di sotto della sede stradale, di un grosso gancio, facendo rovinare a terra anche i relativi assi in metallo con i cavi di sostegno. Inizialmente si era anche ipotizzata la chiusura precauzionale del traffico sul ponte, in attesa di poter chiarire gli effetti che avrebbe potuto provocare quel distacco. Solo all’arrivo dei tecnici della Provincia, la situazione è stata chiarita e l’allarme è potuto rientrare. "Il distacco dei giunti – conferma l’ingegner Giuseppe Tummino, in forza alla Provincia di Reggio – si è verificato alcuni giorni fa a causa di una inadeguata collocazione del pezzo sulla parete del ponte. L’impresa incaricata dei lavori sta già operando per poter eseguire l’intervento al più presto. Possiamo garantire che questa situazione non condiziona affatto la stabilità del passaggio stradale fra Guastalla e la vicina provincia mantovana. Il ponte, infatti, resta agibile e aperto al traffico". Il tecnico spiega però che l’attività in corso è legata a nuove disposizioni in merito alla sicurezza strutturale dei ponti, che prevede alcune strutture supplementari per migliorare ulteriormente la portata del manufatto. Attualmente, infatti, sul ponte Guastalla-Dosolo sono in vigore delle limitazioni di velocità (40 chilometri orari) e di transito dei mezzi pesanti, costringendo molti camionisti a percorsi più lunghi e dispendiosi nei collegamenti tra Emilia e Lombardia. L’intervento in corso al ponte sul Po punta ad aumentare la stabilità strutturale, con possibilità di togliere le limitazioni ora in vigore per motivi precauzionali. Secondo le previsioni, entro la fine di quest’anno l’intervento dovrebbe essere concluso, permettendo di aumentare il limite di velocità e di ripristinare il transito libero anche ai camion più pesanti, favorendo così il traffico commerciale, molto sviluppato in questa zona.

Antonio Lecci