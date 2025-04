"Ponte della Veggia, per ridurre i disagi occorre un cantiere h24"

"La chiusura estiva del ponte Veggia, prevista dal 15 giugno al 6 settembre (date in fase di conferma), rappresenta un intervento indispensabile per la sicurezza e la tenuta di un’infrastruttura fondamentale per la viabilità tra Modena e Reggio".

Le liste di maggioranza ‘Noi per Casalgrande’ e ‘Siamo Casalgrande’ prendono posizione sulle future opere di riqualificazione del ponte di Veggia. "Come maggioranza civica – dicono le due liste – siamo pienamente consapevoli dei disagi che questa operazione comporterà per cittadini, pendolari e imprese. Proprio per questo ci siamo attivati da tempo con determinazione e senso di responsabilità per garantire un’organizzazione efficace dell’intervento".

Riferiscono inoltre che sono già in corso confronti operativi con la Provincia, il Comune di Sassuolo e la ditta incaricata per pianificare ogni fase dei lavori per ridurre al minimo l’impatto sulla circolazione e assicurare tempi certi.

"A rendere la situazione ancora più complessa sarà la contemporanea sospensione della rete ferroviaria – proseguono le due liste –. Anche su questo fronte ci siamo mossi per tempo attivando un dialogo con Seta per organizzare un trasporto sostitutivo efficiente e adeguato che garantisca la continuità dei collegamenti". Chiedono inoltre di svolgere i lavori su tre turni, h24, per "comprimere i tempi e contenere al massimo i disagi".

Matteo Barca