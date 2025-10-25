Ponte di Montedello: via ai lavori dopo tre anni

Dopo anni di inagibilità, il ponte di Montedello, che collega nell’Alta Val d’Enza le province Reggio Emilia e Parma, è finalmente oggetto di un importante intervento di risanamento e consolidamento. Infatti in questi giorni sono iniziati i lavori di messa in sicurezza dell’infrastruttura lungo la strada provinciale SP111, che unisce Montedello e Vaestano nel parmense, territori appenninici divisi dal torrente Enza. Il ponte è stato costruito tra la fine degli anni ’60 e inizio ’70 e ha rappresentato per decenni un collegamento strategico per residenti, imprese e attività agricole dell’alta valle dell’Enza. Negli ultimi anni, però, le condizioni strutturali dell’opera erano peggiorate fino a rendere necessaria la chiusura totale al transito nel 2022, con notevoli disagi per le comunità locali. Grazie alla collaborazione tra i Comuni di Ventasso e Palanzano e al sostegno della Regione Emilia-Romagna, è stato ottenuto un finanziamento complessivo di 2,5 milioni di euro nell’ambito del bando regionale per la sicurezza dei ponti comunali. L’intervento, del valore di circa 1,7 milioni di euro, è finalizzato al risanamento strutturale e al miglioramento antisismico del manufatto. Direttamente interessato il comune di Ventasso, che gestirà l’intervento. Il progetto prevede un insieme di opere che riguarderanno tutte le parti strutturali del ponte. Verranno consolidate le fondazioni con micropali, ampliate e rafforzate le sezioni e le spalle. La soletta stradale sarà rifatta in calcestruzzo armato, più resistente ai carichi. I lavori dell’opera, strategica per l’Appennino, avranno la durata complessiva di 265 giorni. "L’avvio di questo cantiere rappresenta un risultato importante per tutto il nostro territorio – ha dichiarato il sindaco di Ventasso Enrico Ferretti –. Il Ponte di Montedello è un’infrastruttura vitale per i collegamenti tra le due sponde dell’Enza e per le comunità di Ventasso e Palanzano. Dopo anni di attesa e di chiusura, grazie alla collaborazione tra i due Comuni e al sostegno della Regione Emilia-Romagna, possiamo finalmente restituire sicurezza ai cittadini".

Settimo Baisi