Ponte di San Donnino, il presidente Bonaccini per il taglio del nastro

Sarà inaugurato sabato alle 16.30 il ponte di San Donnino. Alla cerimonia parteciperanno il presidente della Regione Stefano Bonaccini e il sindaco di Casalgrande Giuseppe Daviddi. Il nuovo ponte sul Tresinaro a San Donnino era stato aperto nell’inverno del 2023. L’opera collega la frazione di Casalgrande a Corticella di Reggio. "Grande attenzione – dicono dal Comune – è stata posta dall’amministrazione alla prevenzione del rischio idrogeologico. A seguito del problema idraulico riscontrato a San Donnino, è stato ripristinato d’urgenza il reticolo dei canali di scolo delle acque nella zona pianeggiante del comune. L’amministrazione, in un passaggio del bilancio di mandato, ha spiegato che in sei mesi "si è riuscito a progettare e appaltare un nuovo ponte il cui effetto positivo è stato immediatamente riscontrato durante le forti piogge dell’estate 2023: San Donnino non ha presentato criticità idrauliche nonostante lo smisurato volume d’acqua che ha causato l’esondazione di diversi rii". L’intervento è stato compiuto dai Comuni di Casalgrande e Reggio con un contributo della Regione e del Ministero. Il Comune di Casalgrande è capofila del progetto in quanto ha redatto la progettazione e seguito lo svolgimento dei lavori. Prima, con il vecchio ponte, si rischiava l’esondazione del Tresinaro.