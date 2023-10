Ponte di Sorbolo e masse di detriti: "Tolti tutti, ora l’acqua può defluire"

In tempi da record è stata riportata in sicurezza l’area attorno al ponte sull’Enza, a Sorbolo Levante, tra Brescello e la provincia di Parma.

La richiesta di intervento per rimuovere tonnellate di arbusti, tronchi e detriti vari dalle arcate del ponte è stata accolta con la massima urgenza. Tanto che già ieri notte è stato chiuso per consentire a un autocarro attrezzato di agire con un lungo braccio meccanico dotato di "ragno" per spostare il materiale verso la sponda, consentendo un normale deflusso dell’acqua verso valle, senza intoppi lungo il corso del torrente.

"Già poco dopo le 22 – conferma il sindaco Carlo Fiumicino – l’intervento è stato concluso con successo, permettendo la riapertura del ponte al traffico. Il disagio è stato molto limitato. Ma questa operazione ha permesso di rendere più rapido il deflusso dell’acqua, soprattutto in vista di altri possibili innalzamenti della quota dell’Enza in seguito alle prossime abbondanti piogge in appennino. E questo rende più sicuro un vasto territorio".

Tranquillo anche il livello del fiume Po, che nei giorni scorsi ha registrato un lieve incremento, restando comunque distante dai livelli di guardia.

Antonio Lecci