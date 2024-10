Ponte di Succiso: tempi lunghi per i lavori

A rischio la strada comunale di collegamento della frazione di Succiso in comune di Ventasso: rinviati i lavori del ponte su Rio Piagna dove da circa due anni i mezzi viaggiano a senso unico alternato (foto) per pericolo di cedimenti strutturali. "Il 20 giugno scorso il sindaco dichiarava in un’intervista al Carlino che i lavori di messa in sicurezza del ponte lungo la strada comunale di Succiso, erano partiti – dice Emiliano Pedrini, capogruppo della minoranza consiliare ‘Vivere Ventasso’ –. A distanza di oltre 4 mesi, non solo non sono partiti ma secondo me non partiranno a breve. La situazione dell’intera strada comunale, già segnalata dal sottoscritto senza nemmeno avere una risposta, è in condizioni a dir poco vergognose".

"Voglio precisare che l’intervento sul ponte di Rio Piagna è già stato finanziato dalla Regione – prosegue – il problema è che la progettazione e l’esecuzione dei lavori sono state affidate al Comune". Il sindaco di Ventasso Enrico Ferretti, che fra le priorità del territorio aveva messo al primo posto il ponte di Succiso e al secondo posto la frana di Vallisnera (i cui lavori sono partiti l’estate scorsa), ribadisce che i lavori "sono partiti nel giugno scorso, però i tecnici hanno riscontrato problematiche tecniche alla struttura"

"Prima di procedere – spiega quindi – devono fare delle verifiche strutturali di carattere tecnico sulla tenuta del ponte. I lavori sono quindi partiti, anche se subiranno un ritardo per verifiche. Gli abitanti di Succiso possono informarsi in Comune". "Invito il Sindaco, anziché perdere tempo a pubblicare continuamente post su lavori realizzati da Regione e Provincia cercando di accreditarsene i meriti, ad occuparsi di più dei problemi e delle richieste di propri cittadini – replica Pedrini –. Il Comune di Ventasso ha un territorio vasto, molte frazioni e molte strade comunali, ma a seguito della fusione ha ricevuto e continua a ricevere per questo fondi straordinari pari a 1,8 milioni di euro da enti superiori".

Settimo Baisi