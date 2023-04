Ponte di Veggia, Daviddi all’attacco

"Costi lievitati: ora il cantiere non intralci il traffico già congestionato". Il sindaco di Casalgrande Giuseppe Daviddi interviene sui lavori di ristrutturazione al ponte di Veggia che dovrebbero iniziare il prossimo autunno. Daviddi precisa che i lavori sul ponte di Veggia "hanno un’importanza strategica per i territori dei comuni coinvolti". Il primo cittadino ha spiegato che nel consiglio comunale del 27 aprile è stato approvato l’atto di accordo tra i Comuni di Casalgrande e Sassuolo per l’esecuzione dell’operazione sul ponte: "Il quadro economico – osserva Daviddi – ci indica una spesa di 7 milioni e 300mila euro, un prezzo lievitato in maniera sensibile rispetto a quanto preventivato nella fase iniziale della progettazione. Nel computo generale sono rientrati anche costi per attività che riteniamo certamente necessarie, ma non urgenti. Il Comune di Casalgrande ha ottenuto un finanziamento Pnrr di 2,5 milioni di euro ed è questa la cifra con cui parteciperà alla realizzazione dell’opera. Sin dall’inizio è stato da noi chiarito che l’apporto finanziario possibile da parte dell’amministrazione di Casalgrande sarebbe stato in funzione del finanziamento Pnrr richiesto".

Daviddi chiede anche di procedere con tempi adeguati alla cantierizzazione. Per il sindaco il "punto cardine è che la viabilità dell’area non venga bloccata, cosa che creerebbe certamente un disastro sia per i cittadini che per le aziende. Per questo motivo siamo contrari a far partire in autunno i lavori che, di fatto, prevedono una chiusura parziale del ponte attraverso la modalità del senso unico alternato. I lavori devono essere effettuati in periodi dell’anno che permettano maggiore stabilità metereologica: il periodo più indicato per non intralciare il traffico è quello estivo". Daviddi assicura che "presteremo massima attenzione al cronoprogramma dei lavori".

Matteo Barca