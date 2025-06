Ponte di Veggia, il cantiere prosegue anche di notte. Nubifragio e allagamenti complicano la viabilità

Per il secondo giorno, sono continuati ieri, anche in orario notturno, i lavori sul ponte di Veggia per la riqualificazione dell’impalcato superiore della struttura che ne comporta l’interdizione totale al traffico. La prima giornata si è prolungata pure al terzo turno visto che, a causa del maltempo di lunedì, i lavori hanno subito un significativo rallentamento. "Voglio ringraziare le maestranze per aver tenuto fede a quanto stabilito nei tavoli preparatori: noi restiamo certamente attenti a questo aspetto che per noi è dirimente, ma è un segnale che l’amministrazione rileva in modo moderatamente positivo", ha detto Giuseppe Daviddi, sindaco di Casalgrande. Dal punto di vista delle criticità legate alla circolazione stradale, la problematica legata alle modifiche della viabilità si è intersecata con quelle legate all’aspetto meteorologico che ha influito sulla viabilità del comprensorio ceramico.

"Prevedibilmente, a seguito del violento fenomeno meteorologico, ieri mattina ci siamo trovati ad affrontare una situazione più complicata rispetto al primo giorno dal punto di vista della viabilità – osserva Daviddi –. Proprio perché i nubifragi hanno provocato l’impraticabilità di molte strade nel modenese e di qualcuna sul nostro versante. Per questo motivo il traffico, già congestionato per i lavori sul ponte, ha subito un ulteriore rallentamento".

m. b.