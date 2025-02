Ponte di Veggia, l’opposizione tuona:: "Si assiste a uno spettacolo inutile"

"Fare il sindaco significa dire le cose come stanno ai propri cittadini: sul ponte di Veggia assistiamo ad uno spettacolo inutile". A sostenerlo è la minoranza di Casalgrande intervenendo sulla questione dei lavori di manutenzione del ponte della Veggia. Matteo Balestrazzi (segretario Pd), Paolo Debbi (capogruppo Pd) e Giuseppe Berselli (capogruppo Voi per Casalgrande). "Il ponte – dicono dall’opposizione – ha bisogno di manutenzione? Sì. Dovrà rimanere chiuso per tre mesi per effettuare i lavori? Sì. Ci saranno disagi per i cittadini? Sì. Faremo di tutto per accorciare se possibile i tempi di chiusura del ponte? Sì. Tutto il resto è un volersi nascondere, un voler essere sempre dalla parte della ragione. Ai cittadini è stato spiegato per sei anni che il ponte andava sistemato. Quindi diciamo bravo al Comune di Casalgrande, bravo al Comune di Sassuolo e brava alla Regione per aver finanziato la manutenzione del ponte, ma adesso non si può scappare dalle responsabilità".

Per Balestrazzi, Debbi e Berselli il problema "non è di chi è la colpa, ma è restituire il ponte a chi ne ha bisogno nel più breve tempo possibile. La sicurezza e la funzionalità sono prioritarie. Siamo convinti che i sindaci di Sassuolo e Casalgrande vogliano una soluzione che limiti i disagi. Immaginiamo che preferirebbero non chiudere il ponte però questo non sarà possibile: pertanto chiuderanno il ponte per manutenzione".

m. b.