Ponte Enza a Sorbolo, anticipato l'intervento di pulizia

Brescello (Reggio Emilia), 29 ottobre 2023 – Si prosegue l’opera di messa in sicurezza dell’alveo del torrente Enza, all’altezza del ponte di Sorbolo, tra Brescello e la provincia di Parma, che è interessata da un grosso deposito di rami, tronchi di alberi e detriti vari, portati a valle dalla piena dei giorni scorsi, che ha fatto salire il livello fino a quasi 12 metri all’idrometro di Sorbolo. Dopo una prima “ripulita” alle arcate, eseguita con urgenza già venerdì sera, in mattinata è stato anticipato l’intervento che doveva essere svolto da domani, per il recupero dei detriti. Si è agito con anticipo in quanto in questi giorni le condizioni meteo potrebbero essere proibitive per un simile intervento di recupero nell’alveo del torrente, con la possibilità che le nuove piogge possano far risalire la quota del corso d’acqua. Con le attrezzature delle imprese La Boschina e Flumar è stata avviata la rimozione del materiale depositato nei pressi del ponte. Non è stato necessario chiudere il traffico sul ponte, evitando disagi alla viabilità. Si è agito con urgenza per evitare il rischio di problemi nel deflusso dell’acqua, che favorirebbero possibili allagamenti in caso di piena. Dopo quanto successo nel dicembre 2017, con l'esondazione dell'Enza a Lentigione, si vuole evitare ogni possibile problema.