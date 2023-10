Ponte Pianello chiuso dal 25 al 30 ottobre

La Provincia informa che il ponte Pianello, che lungo la Sp 108 scavalca il Secchia tra Castelnovo Monti e Villa Minozzo, sarà chiuso al transito dalle 8 di mercoledì 25 fino alle 18 di lunedì 30 ottobre. "Nell’ambito degli importanti e impegnativi lavori di consolidamento statico in corso, saranno infatti montate le barriere a bordo ponte sulla corsia di monte, dove sono stati ultimati i lavori di ripristino". Dalla sera di lunedì 30 ottobre il ponte Pianello potrà dunque essere riaperto a senso unico alternato, ma sulla corsia già sottoposta a manutenzione, quindi con minori disagi per gli automobilisti. Durante la chiusura del ponte tra il 25 e il 30 ottobre, il traffico verrà deviato sulla Sp 18 Busana – Ligonchio – Passo Pradarena per gli spostamenti tra Castelnovo Monti e Ligonchio e sulla Sp 9 Felina – Villa Minozzo – Civago (e successivamente sulla Sp 59 per Sologno e Ligonchio) per quanto riguarda invece gli spostamenti tra Felina e Villa Minozzo (e viceversa).

s.b.