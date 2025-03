Ponte sul Po, i piloni ’deposito’ di legna e detriti

Ci risiamo. I piloni del ponte sul Po di Boretto ancora una volta diventano un deposito di legname trasportato dal fiume. Un ammasso di tonnellate di tronchi, alberi e arbusti vari, insieme a rottami di vario tipo sospinti dalla corrente, destinato forse a restare per parecchio tempo, come già accaduto nel passato nonostante le segnalazioni di cittadini e naviganti. Un fenomeno che nei giorni scorsi è stato nuovamente segnalato da Giuliano Landini, borettese, ex campione di motonautica, una vita in forza ad AiPo e da anni capitano della motonave turistica Stradivari, ancorata a Boretto.

Landini ha documentato per l’ennesima volta l’ammasso di legname e scarti vari che si trova attorno ai piloni (foto). Una situazione che testimonia una carenza di manutenzione ordinaria. Considerata la vasta ampiezza del letto del fiume, quei tronchi non rischiano di bloccare il deflusso dell’acqua, come invece può accadere in caso di corsi d’acqua minori. Ma resta comunque il rischio di gravi conseguenze dovute a un possibile incendio di quel legname: anche un accidentale lancio di mozzicone di sigaretta, o un atto intenzionale, potrebbero provocare l’innesco di un rogo, con effetti negativi e danni al ponte.

a.le.