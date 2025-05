Ponte sul torrente Crostolo. È allarme per una crepa

Il Comitato alluvionati della Bassa reggiana prende atto delle rassicurazioni di Provincia e sindaci sulla ‘bontà’ del progetto di sistemazione della strada provinciale tra Cadelbosco Sotto e Castelnovo Sotto, danneggiata lo scorso ottobre dalla grave ondata di maltempo con alluvione della zona. Ma lo stesso Comitato insiste su alcuni aspetti tecnici che non lasciano tranquilli: in particolare l’attenzione è puntata su una crepa evidente sulla struttura in mattoni che sostiene la trave in cemento armato su cui poggia il manto stradale del ponte sul torrente Crostolo. Proprio i vari rilievi sollevati dal Comitato sembrano aver in qualche modo ‘indispettito’ Provincia e Comuni, con tanto di loro risposta legata a "dubbi" sulle competenze tecniche dei cittadini alluvionati.

"Ci sia consentito osservare – dicono dal Comitato – che non dovrebbe esservi sorpresa se un gruppo di cittadini, pur non avendo al proprio interno soggetti con specifiche competenze tecniche ma senz’altro conoscitori del territorio, promuove segnalazioni agli enti locali rispetto a questioni ritenute potenzialmente critiche, sensibili o comunque rilevanti per la comunità locale e il territorio. Crediamo che pure questo rientri tra i compiti di una cittadinanza attiva, attenta alla salvaguardia del territorio, delle sue infrastrutture e alla sicurezza delle persone che lo abitano, collaborativa con le istituzioni. Il fatto poi che siano previsti interventi legati alle criticità da noi sollevate, dimostra che nostre segnalazioni non sono poi così…immotivate".

Antonio Lecci