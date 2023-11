"Ponte sull’Enza? Lavori infiniti"

Il progetto del nuovo ponte sull’Enza, tra Brescello e Sorbolo Mezzani, è collegato al progetto della autostrada Cispadana (tra Reggiolo e Ferrara), che rischia di essere interminabile a causa di una lunga serie di problemi. "Se dalla Regione si optasse per la strada a scorrimento veloce – interviene l’ex parlamentare reggiano Davide Zanichelli, del M5S – tutto l’asse avrebbe potuto essere già completato da tempo in modo più rapido ed economico. E l’asse della Cispadana fra Lentigione e Coenzo sarebbe già realtà, senza vincoli ad un’opera voluta dalla Regione e che non arriva. E ogni volta che il torrente Enza arriva gli 11 metri di quota, occorre chiudere il ponte, con disagi per migliaia di persone. E i danni di quest’attesa vengono pagati proprio dai concittadini dei due sindaci che vogliono l’autostrada-Godot".