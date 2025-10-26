Ponte sull’Enza ostruito: "Situazione drammatica"

Si dicono preoccupate le amministrazioni comunali di Brescello e Sorbolo-Mezzani dalla situazione del ponte sull’Enza, esattamente al confine tra i due paesi, per la perdurante presenza di terra che ostruisce parte delle arcate per un deposito di materiale che dura da tempo, senza manutenzione. Un problema di cui abbiamo più volte e che nei giorni scorsi, nel corso del consiglio comunale a Sorbolo-Mezzani, il sindaco Nicola Cesari ha definito come "catastrofico e drammatico". Una simulazione di emergenza, in caso di piena dell’Enza, ha infatti ipotizzato situazioni tutt’altro che positive, con potenziali rischi per i territori locali. Dai dati in possesso dei Comuni emerge come la quantità di terriccio da rimuovere dal greto del torrente sia la metà rispetto a quanto avvenne nella precedente operazione, otto anni fa. Inoltre, dopo il taglio di alcune piante dal letto del corso d’acqua, risulta che sarà necessario almeno un mese per eseguire le rimanenti pratiche per la pulizia dell’area. Il progetto prevede poi di togliere solo ventimila metri cubi di terreno: che risultano pochi rispetto ai quarantamila della pulitura precedente. E ancora non è chiaro quando l’operazione potrà avvenire. "Lo studio su possibili piene – dice Cesari – prevede anche scenari drammatici. Se qualcuno pensa che questo argomento sia sfruttato in modo strumentale o in forma politica, si sbaglia di grosso. Sono estremamente preoccupato di quanto può capitare alla nostra comunità. È evidente l’emersione di scenari catastrofici che si potrebbero verificare secondo le statistiche degli esperti".

Antonio Lecci