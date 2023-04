Ponti di Calatrava illuminati di rosso per la giornata nazionale della donazione

Ponti di Calatrava illuminati di rosso oggi per aderire alla campagna di sensibilizzazione lanciata per la giornata nazionale della donazione e del trapianto di organi e tessuti. Il 2022 è stato un anno record di donatori segnalati, che in regione sono stati 306 rispetto ai 278 del 2021. Miglior risultato mai ottenuto in regione anche per l’attività di trapianto, con un totale di 516. "Nel corso degli anni – sottolinea il direttore della struttura complessa di Anestesia e Rianimazione del Santa Maria, Annunziata Carrese Cirillo (foto) – la grande generosità dei cittadini ha portato sempre più a un numero crescente di donazioni di organi e tessuti in tutto il territorio provinciale".