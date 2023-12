Pop Up, la cultura nelle case popolari

Un progetto di welfare culturale per dare un nuovo significato agli spazi comuni delle case popolari. Si chiama “Pop Up!” la rassegna diffusa, promossa da Circolo Arci Pickwick con il sostegno della Fondazione Manodori attraverso il Bando Welfare e la collaborazione di Acer e dell’Assessorato alla Casa del Comune di Reggio, che in questi mesi coinvolge gli abitanti di alcuni contesti fragili nella riattivazione e trasformazione di spazi inutilizzati o sottoutilizzati nei quartieri popolari della città. L’obiettivo è offrire nuove opportunità alle fasce di popolazione che difficilmente vengono raggiunte dalle proposte tradizionali, promuovere la partecipazione culturale e costruire nuove narrative territoriali.

“Pop Up!” propone spettacoli, laboratori e momenti ludici, completamente gratuiti e rivolti a un’utenza di tutte le età, ideati e realizzati da alcune tra le più vivaci realtà culturali del territorio: Arci, Associazione 5T, Circolo Arci Picnic, Compagnia Circolabile, Dinamica, Galline Volanti, Natiscalzi Dt, Teatro dell’Orsa. Gli spazi interessati dalle attività sono luoghi non convenzionali come le sale condominiali, i portici, gli androni e i pianerottoli delle case popolari di Santa Croce, rione Don Borghi, ex Villaggio Catellani, via Fogliani, via Paradisi, viale Magenta, via Compagnoni, che grazie all’arte e alla cultura si trasformano in atelier e palcoscenici pronti ad accogliere una programmazione ampia, inclusiva e sostenibile, con attività accessibili e adatte a tutti. Inoltre il progetto propone l’attivazione di percorsi rivolti a famiglie, anziani e bambini in collaborazione con Luoghi di Prevenzione - Lilt per promuovere comportamenti salutari.