"Popol Giost imbarazzante. Qualcuno in Comune si assuma le sue colpe"

"Altro che spazio verde, vivibile e sostenibile: bastano poche gocce di pioggia per ridurre una piazza appena inaugurata a una pozzanghera degna di una palude, praticabile solo con abiti da pescatori. Uno spettacolo imbarazzante per il Sindaco e la sua Giunta, che smaschera l’incompetenza di chi governa e la superficialità di chi ha realizzato i lavori". Così il gruppo consiliare di Reggio Emilia di Fratelli d’Italia, in una nota a commento delle immagini ormai virali sui social di un progetto che altro non è che un disastro annunciato. "La piazza moderna, ecologica e simbolo di rinascita per un quartiere ostaggio del degrado e dello spaccio, alla prima prova della realtà – una forte pioggia – è naufragata miseramente, facendo affogare tutte le speranze dei cittadini di Via Roma. I giri di parole e le spiegazioni tecniche del Comune, davanti a questa piazza che è già un meme, sono una presa in giro per i cittadini alla ‘Amici Miei‘ – incalzano i meloniani –: la verità è che la piazza è stata progettata male e realizzata peggio. Altro che sostenibilità: qui siamo di fronte a un fallimento annunciato, del quale era già evidente l’inadeguatezza ad essere un contrasto alle isole di calore cittadine, con quei pochi e piccoli alberelli stritolati dal cemento".

"Chiediamo al sindaco e alla giunta – continuano – di assumersi le proprie responsabilità, invece di nascondersi dietro parole vuote e tecnicismi. Chi ha progettato e chi ha eseguito i lavori deve rendere conto di questa figuraccia: non è accettabile che una piazza nuova di zecca diventi un lago alla prima pioggia. I cittadini meritano rispetto, non propaganda e opere pubbliche che fanno acqua da tutte le parti", conclude FdI.