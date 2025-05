Popol Giòst in festa. Il quartiere si riunisce per musica e laboratori

Una piazza che rinasce, un quartiere che si ritrova. Sabato 10 maggio si terrà la prima edizione della festa del Popol Giòst, nel piazzale fresco di inaugurazione.

L’inizio della festa sarà alle 10.30 con la speciale partecipazione di La Catlana, “sindaca onoraria” di via Roma; seguirà la quarta edizione della “Cittadinanza del Popol Giòst”. Alle 12 l’esibizione del Coro Interculturale di Reggio, poi un pranzo all’aperto con accompagnamento musicale del Mamì Acoustic Duo. L’appuntamento clou del pomeriggio è il laboratorio della Scuola Comics e dalle 16 via alla musica dal vivo con i “The Fat Bones”, dalle 17.30 il dj set chillout di Ara Chi e alle 19.30 sarà il momento del concerto sinfonico a cura dell’Orchestra Giovanile “Florestano” del Conservatorio Peri-Merulo. Brindisi finale alle 20.30.

L’evento è promosso dall’Associazione Via Roma Zero APS in collaborazione col Comune. Via Roma Zero, molto attiva nel rendere dinamica una delle strade identitarie e centrali della città, ha rilasciato un video sulla piattaforma YouTube che trasmette molto bene l‘atmosfera della nuova piazza. Un luogo che unisce passato e futuro, storie e persone, e che si prepara a festeggiare una nuova era. I palazzi e il normale afflusso di traffico cittadino impattano sulla piazza e la gente, nella sua multiforme identità, accorre a popolarla dall‘inizio del giorno all‘imbrunire. La ritrovata piazza del Popol Giòst, appunto.

l.m.f.