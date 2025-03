Popol Giost, la nuova piazza si svela domani

Un nuovo spazio pubblico, a misura d’uomo e di sostenibilità, prende vita nel centro storico di Reggio Emilia. Domani, sabato 8 marzo 2025, infatti viene inaugurata la nuova piazza del Popol Giost: "un luogo pensato per la comunità – recita il comunicato dell’amministrazione – e destinato a diventare un punto di riferimento per la socialità, la cultura e l’inclusione. Un evento che apre a nuova vita questo slargo lungo via Roma, fino a qualche mese fa ridotto a parcheggio e ora completamente rigenerato".

L’intervento è stato realizzato con un finanziamento di 500mila euro da Pnrr, a cui si sono aggiunti 100mila euro finanziati dal Comune e da un contributo del progetto LifeCityAdap3 di circa 50mila euro, grazie alle società Iren, L’Ovile e Reire. Il progetto era stato condiviso in un percorso partecipato con i cittadini nell’ambito del Laboratorio di quartiere.

L’evento inaugurale di domani, a cura del Comune di Reggio e dell’associazione Via Roma Zero, sarà il primo di due appuntamenti che culmineranno il 10 maggio con la prima edizione della Festa del Popol Giost. "Questa nuova piazza rappresenta il modo di pensare e il metodo di lavoro della nostra amministrazione: operato condiviso tra amministratori e riqualificazione urbana".