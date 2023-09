Popolazione in ginocchio "I miei genitori fuori casa"

"È stato un evento di una potenza e di una violenza senza precedenti, posso lasciare immaginare quello che i miei connazionali stanno passando in queste ore".

Khadjia Lamami, è vicepresidente, volontaria e animatrice di Binario 49. Grazie anche al suo contributo, in via Turri, è nato un caffè letterario che ha come obiettivo quello di essere centro e traino di un progetto di rigenerazione urbana di uno – forse del – quartiere più problematico di Reggio Emilia.

Khadjia è marocchina di nascita e italiana di adozione: "Sono nata a Casablanca, e vivo a Reggio da 42 anni". Il terremoto che ha scosso e devastato il Marocco dalla scorsa notte, non ha lasciato indifferente nemmeno lei. Emozione, paura e preoccupazione emergono tutte dalle sue parole, pronunciate spesso e volentieri con la voce tremante di chi sta commuovendosi e addirittura piangendo: "Fortunatamente i miei genitori sono vivi, ma il terremoto l’hanno sentito benissimo, tanto che non possono rientrare nelle loro abitazioni – spiega Khadjia –. Ci siamo sentiti nella notte. Tenga conto che loro vengono dalla zona di Marrakesh e lì abitano ancora alcuni miei parenti. Ma la scossa è stata talmente forte, talmente potente, che è stata sentita anche a 500 chilometri di distanza".

A raccontarglielo altri parenti che si sono messi in contatto con lei, per raccontarle uno scenario incredibile, inaspettato. "È chiaro che almeno un italiano su cinque conosce sia Casablanca che Marrakesh. Ma il vero disastro, non solo fisico, è nelle zone interne. Quelle rurali, meno abbienti. Lì ci sono intere popolazioni che non hanno più nulla – racconta Khadjia –. Alcuni di loro hanno fatto dei video, che sono stati mandati dai telegiornali nazionali, pregando che qualcuno li andasse ad aiutare".

"Quello che so lo vedo seguendo i telegiornali locali – prosegue Khadjia –. E pure anche da qualche influencer, li abbiamo anche noi, che raccontano di vivere accampati in tenda, con i loro figli. La macchina della solidarietà in Marocco è scattata subito. Le file di persone che vogliono donare il sangue per i feriti sono interminabili e l’esercito sta impedendo alle persone di rientrare nelle loro case. Lo sciame sismico, infatti, sta proseguendo, e non è affatto sicuro rientrare".

"Se sono in contatto con altri miei connazionali qui a Reggio – conclude la signora Lamami -. No, non c’è stato il tempo. Ho avuto modo di parlare solo con una mia amica, mi ha detto che i suoi genitori stanno bene, ma altri parenti, purtroppo non ce l’hanno fatta. Le dico solo che perfino i minareti hanno tremato, da quanto è stata forte la scossa. È terribile".

Nicola Bonafini