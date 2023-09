Pornografia minorile: arrestato un 33enne, sconterà quattro anni

Era stato indagato e poi processato per i reati che vanno dalla pornografia minorile alla detenzione di materiale pornografico, avvenuti a Mazara del Vallo, in Sicilia, oltre che a Rolo, nel paese di residenza. Il processo ha confermato le tesi accusatorie, con relativa condanna per i gravi reati di cui era stato imputato. Ora, con la sentenza diventata definitiva, è scattato l’arresto per espiare la pena in regime di detenzione carceraria. Si tratta di un uomo di 33 anni, residente nel Reggiano. L’iter processuale si è concluso con la condanna emessa dal tribunale di Palermo, che è diventata definitiva lo scorso 20 settembre, per quattro anni e otto mesi di reclusione, oltre al pagamento della pena pecuniaria di ventimila euro e le pene accessorie dell’interdizione perpetua dall’esercizio di tutela e curatela e interdizione dai pubblici uffici per cinque anni.

Come da prassi, l’Ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica della città siciliana ha emesso giovedì scorso l’ordine di esecuzione per la carcerazione. E il provvedimento è stato eseguito nello stesso giorno dai carabinieri della caserma di Fabbrico, competenti per il territorio dove l’uomo abita. Il 33enne è stato raggiunto al suo domicilio per la notifica del provvedimento ed il successivo trasferimento: prima in caserma e poi in carcere, per espiare la pena detentiva prevista dalla condanna giudiziaria.