Porta Castello è viva. Apre in via Ariosto una macelleria equina firmata da Bedogni

Nel cuore di Porta Castello sorge una nuova attività commerciale. Un nuovo spazio che, nelle modalità con cui nasce, arriva a valorizzare il profilo di una strada tra le più caratteristiche del centro, protagonista di una rigenerazione urbana tra le più riuscite degli ultimi anni.

La nuova macelleria equina Pignol, di Gianluca Neroni, aperta da oggi, con inaugurazione domani alle 17, conta su una progettazione degli spazi concepiti "come parti di un disegno più ampio: inserirsi in una strada ad alta vocazione sociale, che vive del rapporto con chi la attraversa", afferma architetto Paolo Bedogni, artefice del progetto insieme al suo studio. L’occasione di arricchire l’identità di un luogo storico, la sua comunità, al centro di una trasformazione in atto, attraverso la luce, i materiali adoperati e un concept dal tocco artistico.

"Tra queste pareti, carne equina e altre prelibatezze dialogano con elementi specchianti, che moltiplicano i volti ed evocano la magia di Chagall – precisa Bedogni, entrando nel dettaglio – Chi entra si sentirà coinvolto in un gioco di riflessi, dentro un’atmosfera sobria e accogliente".

Architettura come gesto di cura, secondo un principio ispiratore caro al progettista, il primo a credere nelle potenzialità rigeneranti della ‘Social Street’ reggiana. Soltanto l’ultima, la più recente delle riprogettazioni che contribuiscono a definire il nuovo volto di via Ariosto, con la trasformazione dei locali fino a poco tempo fa adibiti al forno Bonaretti. Porta Castello rinasce grazie all’apertura di nuove, antiche attività, nel solco di un commercio variegato che caratterizza da sempre via Ariosto. Una grammatica di scambi ed esercizi che trova nelle relazioni di vicinato la sua peculiarità urbana. Una rete che ha plasmato un quartiere dove "un’attività sospesa per naturale invecchiamento viene sostituita dalla qualità del forno Spallanzani, trasformando un negozio di abbigliamento dismesso. - illustra Bedogni - Altro esempio è nella casa d’angolo, in fronte allo slargo con la sua preziosa edicola dei fiori, simbolo della vecchia Porta Castello; casa che ospitava la storica Locanda dove trovavano ristoro in tanti in arrivo dalla montagna. L’ex bar Dallara, oggi Lomnis, è perno degli incontri e si appoggia all’esterno con la distesa ampliata grazie al passaggio pedonale raddoppiato del percorso ducale concluso da poco".

L’intero isolato offre ancora opportunità, fino a piazzetta della Legna, osserva l’architetto. Ritrovo consolidato e di monitoraggio sociale grazie a panchine accoglienti e ombreggiate. Macelleria Pignol "è fatta per la gente in pausa che entrando potrà gustare l’arte nel sogno e nel canto di Chagall, accentuati dal color morello. - specifica Bedogni - Onore a esercente e alla proprietà (la stessa della locanda La Concia)".

Via Ariosto, anima di Porta Castello, attende ora che si realizzino i giardini e la nuova pavimentazione davanti alle case Acer, come a bilancio già dall’Amministrazione precedente, mentre è già un’ipotesi di progetto per lo studio Bedogni la rigenerazione dell’area prospiciente la chiesa del Cristo, con l’aggiunta di fioriere intorno alla distesa del bar Mascotte, nell’ottica del ritorno dell’uomo al centro (storico). Vedremo gli sviluppi nel consesso internazionale di Place Making, in cui Via Ariosto è stato selezionato come progetto meritevole e sarà illustrato il 26 settembre a Palazzo Magnani, con performance in strada a seguire.