Porta forzata, rubano la cassa dal ristorante

Ladri nuovamente in azione al ristorante ‘La trattoria’ a Salvaterra in via XXV Aprile. Il colpo è avvenuto martedì notte.

I malviventi per mettere a segno il raid hanno forzato la porta d’ingresso. L’incursione è stata compiuta poco prima di mezzanotte. Il ristorante era stato già ‘visitato’ dai ladri lo scorso novembre. "Martedì sera abbiamo chiuso l’attività verso le 23.30 e poco dopo sono entrati i ladri – dice la responsabile Laila Montanari –. E’ scattato l’allarme dopo l’intrusione e siamo accorsi sul posto assieme ai carabinieri, ma erano già scappati. Sono stati ripresi dalle telecamere. Erano incappucciati. Hanno rubato dei soldi dalla cassa e un computer da lavoro per un danno di oltre mille euro. E’ il secondo blitz in pochi mesi. In novembre avevano invece preso dei prodotti".

Martedì notte i ladri hanno agito rapidamente e sono poi fuggiti con il bottino. A ‘La trattoria’ sono intervenuti i carabinieri che hanno compiuto un sopralluogo. I militari dell’Arma della stazione di Casalgrande hanno subito iniziato le indagini a carico di ignoti per il reato di furto aggravato. "E’ già un momento difficile e ora subiamo anche questi furti – sottolinea amareggiata Montanari –. La zona, in campagna, non è sicura e servirebbe una maggiore illuminazione pubblica".

Matteo Barca