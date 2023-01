Porta il cane dal veterinario, esce e ha un malore in auto: muore 74enne

Si era recata all’ambulatorio veterinario per una visita di controllo al suo cane. Ma al ritorno all’auto, in sosta poco distante, in via Don Sturzo a Fabbrico, è stata colpita da un malore improvviso, che l’ha stroncata senza neppure darle il tempo di chiedere aiuto. È accaduto l’altra sera.

La donna, Florinda ’Flora’ Tosi, di 74 anni, è rimasta al posto di guida dell’autovettura. E con il cagnolino a vegliarla, seduto accanto a lei. Solo più tardi il figlio Emiliano, non vedendola rientrare a casa per la cena, ha iniziato a cercarla. E verso le 21,30 l’ha trovata nella sua auto in sosta: quando ha aperto la portiera si è accorto che era priva di sensi. Immediato l’allarme ai soccorsi, giunti sul posto con l’ambulanza della Croce rossa del paese, autoinfermieristica di Correggio e automedica di Guastalla. Ma per la pensionata non c’era più nulla da fare. Il decesso è avvenuto per cause naturali. Sul posto sono interventi anche i carabinieri per accertamenti. Poco dopo gli operatori dell’agenzia Bonini hanno provveduto al recupero del corpo, già messo a disposizione dei familiari. I funerali si svolgono in forma privata. Flora Tosi lascia il figlio, i nipoti, il fratello Claudio e altri parenti. Poco più di un anno fa era deceduto il marito, Livio Scardovelli, detto Burecià, storico e apprezzato artigiano idraulico del paese, scomparso nel dicembre del 2021 a 79 anni di età.