Porta Santa Croce: "Un nuovo sottopasso contro il degrado". Lavori per oltre 10 milioni

Cambia il volto della città, tra via Roma e viale Regina Margerita, che con un radicale intervento da semplice punto di passaggio diventa prima piazza, poi sottopasso-boulevard: un ponte che collega centro storico e quartiere Santa Croce. I lavori prevedono un investimento di 10.299.000 euro, di cui 7.080.000 finanziati nell’ambito della Missione 5 ’Inclusione e coesione’ del Pnrr, 2.511.000 di risorse comunali e un contributo di 708.000 euro da parte del Ministero dell’Interno a parziale copertura dell’incremento prezzi, attraverso il Fondo Opere Indifferibili.

L’opera – ricongiungendo in un unico quartiere le due parti di Santa Croce - esterna e interna - che la ferrovia ha spezzato trasformandole in due zone distinte e isolate – rappresenta di fatto un segno di rigenerazione urbana.

Il nuovo sottopasso sarà largo e arioso, una sorta di boulevard ciclopedonale interrato che accoglierà i flussi della mobilità lenta. Un sistema di spazi pubblici ibridi a livelli discendenti condurrà agli ingressi del tunnel, in particolare l’imbocco sud, cioè davanti a Porta Santa Croce, si articolerà come un gioco di piani inclinati e orizzontali, articolato in rampe, scalinate e percorsi che si allargano a diventare piazza: uno spazio per l’incontro e la socializzazione.

Il sottopasso, che sarà costruito in asse con via Roma, subito dopo l’arco, avrà il carattere innovativo di piazza che si trasforma in collegamento.

Con questo intervento l’arco tornerà così a essere il riferimento per l’ingresso alla città. Lo spazio laterale alla scalinata si articolerà in piani inclinati che ospiteranno il verde, piani orizzontali e gradoni.

Il nuovo sottopasso avrà una lunghezza di 65 metri e una larghezza di 7,50 metri, più del doppio rispetto all’attuale, per un’altezza di 3 metri. Si stima in circa 1.700 metri quadrati lo spazio rigenerato al termine dei lavori. L’ampiezza degli ambienti consentirà di separare il transito di ciclisti e pedoni tramite due percorsi distinti. L’area sarà inoltre corredata da ascensori. Durante la fase di indagine archeologica preliminare sono emersi alcuni resti delle mura medioevali e importanti pali lignei, probabili strutture portanti del pontile a scavalco del fossato.

A seguito dei ritrovamenti anche il progetto è cambiato prevedendo la valorizzazione del sito archeologico, integrandolo con il design urbano. Sono già avviati i lavori di spostamento degli impianti di gas e acqua a cura di Ireti ai quali seguiranno gli interventi di spostamento della fognatura e via via degli altri impianti interferenti: i lavori veri e propri per la realizzazione del sottopassaggio prenderanno il via da gennaio 2026 per arrivare a conclusione entro il 2027.

"Il sottopasso di Santa Croce è un intervento di rigenerazione urbana molto importante – ha detto il sindaco Marco Massari –. Con questo passaggio ciclopedonale prosegue la riqualificazione dell’area, dopo l’inaugurazione di piazza del Popol Giost da una parte e lo sviluppo dell’area delle ex Reggiane dall’altra. Con questa opera si rende il sottopassaggio un luogo vivo della città, in grado di ospitare anche iniziative di ogni genere".

"I lavori di competenza comunale prenderanno il via da gennaio 2026 – ha spiegato il vice sindaco Lanfranco de Franco –. In alcune fasi la viabilità della circonvallazione subirà qualche modifica, utilizzando i controviali, ma visto la complessità dell’intervento e grazie alla collaborazione di tutti i soggetti coinvolti, non si arriverà mai all’interruzione della viabilità in nessuna delle due direzioni. Proprio su questo, per domani (dalle 18 alle 20) alla Sala Rossa del Municipio è fissato un incontro aperto ai cittadini (organizzato dalla Consulta centro storico, in collaborazione con la Consulta H), a cui sarà presente Lanfranco de Franco.