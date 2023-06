Portalettere cade in motorino

Ha sbandato mentre era al lavoro col ciclomotore di servizio, rovinando sull’asfalto. Un incidente accaduto a una portalettere di 47 anni, in servizio a Novellara. Nella tarda mattinata di ieri si è verificato l’incidente, in via Indipendenza, nel centro della cittadina. Sul posto sono subito accorsi gli operatori dell’ambulanza della Croce rossa di Fabbrico, raggiunti poco dopo dal personale dell’autoinfermieristica di Guastalla. Dopo le prime cure, la portalettere è stata caricata in ambulanza per essere portata al pronto soccorso di Guastalla. Le sue condizioni non risultano preoccupanti. Sul posto è stato chiamato pure personale di Poste Italiane per recuperare veicolo e corrispondenza.