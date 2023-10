Portanova, la Procura chiede la radiazione

Reggio Emilia, 19 ottobre 2023 - Cinque anni di squalifica, con proposta di radiazione. Il tira e molla legale su Manolo Portanova, centrocampista ex Genoa ora in prestito alla Reggiana in serie B, sta attraversando da ieri un altro picco. Quella sopracitata è la richiesta presentata dalla Procura Generale dello Sport al Collegio di Garanzia del Coni.

Manolo Portanova, giocatore della reggiana: la Procura chiede la radiazione

Portanova è stato condannato, in primo grado, a sei anni per stupro di gruppo. La Procura Generale dello Sport, nell’avanzare questa richiesta che potrebbe avere conseguenze pesantissime per il giocatore, ha fatto ricorso alla decisione della Corte d’Appello Federale della Figc dello scorso 15 settembre.

Di fatto, nonostante la bufera giudiziaria, al 23enne non è mai stato impedito di giocare. La stessa Corte d’Appello della Figc, circa un mese fa, aveva ribadito come una pena stabilita dalla giustizia amministrativa non può, né deve, trasformarsi in una condanna in ambito sportivo.

Le due opposte angolazioni da cui la vicenda viene vista e giudicata sono le stesse che animano le polemiche in città da quando i granata hanno preso Portanova in squadra. Da un lato l’indignazione di molti cittadini (comitati femministi in testa), dall’altro i tifosi e affezionati Teste Quadre, che zittiscono qualsiasi commento esca dall’ambito prettamente sportivo.

Portanova è stato condannato a dicembre 2022 per una presunta violenza sessuale avvenuta nella notte tra il 30 e il 31 maggio 2021, a cui avrebbero preso parte anche due parenti e un amico del calciatore. La ragazza era stata refertata con 30 giorni di prognosi e aveva presentato denuncia a giugno 2022, dopo la quale Portanova finì ai domiciliari.